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Житель Иркутской области полтора года избивал маленькую падчерицу

Житель Иркутской области полтора года избивал маленькую падчерицу
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчина издевался над девочкой и сломал ей бедренную кость

В Иркутской области предстал перед судом 28-летний житель Куйтунского района. Его признали виновным по статьям «Истязание несовершеннолетнего» и «Нанесение умышленного тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего лица».

- На протяжении полутора лет, начиная с 2020 года, мужчина систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия, причиняющие боль и страдания, своей малолетней падчерице 2018 года рождения. В 2021 году своими преступными действиями он причинил девочке перелом бедренной кости, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.


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