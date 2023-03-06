Житель Иркутской области полтора года избивал маленькую падчерицу









В Иркутской области предстал перед судом 28-летний житель Куйтунского района. Его признали виновным по статьям «Истязание несовершеннолетнего» и «Нанесение умышленного тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего лица».- На протяжении полутора лет, начиная с 2020 года, мужчина систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия, причиняющие боль и страдания, своей малолетней падчерице 2018 года рождения. В 2021 году своими преступными действиями он причинил девочке перелом бедренной кости, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.