В столице Бурятии из-за коммунальной аварии залило дорогу



Коммунальная авария произошла в понедельник, 6 марта, на улице 3-я Транспортная в Улан-Удэ. Там прорвало трубопровод диаметром 500 мм. В итоге на дорогу хлынула вода.





Сообщение о технологическом нарушении на сетях водоотведения поступило в диспетчерскую службу МУП «Водоканал». На место выехала аварийно-восстановительная бригада.





Задействовать пришлось три единицы техники. Воду местным жителям пообещали не отключать. Причины аварии устанавливаются.