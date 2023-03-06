В столице Бурятии из-за коммунальной аварии залило дорогу

В Железнодорожном районе прорвало трубопровод
Коммунальная авария произошла в понедельник, 6 марта, на улице 3-я Транспортная в Улан-Удэ. Там прорвало трубопровод диаметром 500 мм. В итоге на дорогу хлынула вода.
Сообщение о технологическом нарушении на сетях водоотведения поступило в диспетчерскую службу МУП «Водоканал». На место выехала аварийно-восстановительная бригада.
Задействовать пришлось три единицы техники. Воду местным жителям пообещали не отключать. Причины аварии устанавливаются.
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