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В Чите проверяют информацию о невыплате зарплаты строителям школы

В Чите проверяют информацию о невыплате зарплаты строителям школы
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Проводится доследственная проверка

5 марта читинские СМИ сообщили о невыплате зарплаты рабочим, которые занимаются строительством школы в микрорайоне Каштак. Следователи организовали доследственную проверку.

В сообщении говорилось, что работники субподрядной организации в течение нескольких месяцев не получают заработную плату.

- Следователи СК проведут необходимые проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств указанной в средствах массовой информации ситуации. Будут установлены и опрошены работники указанной организации, а также её руководители. При необходимости следователи изучат финансовую документацию, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства.


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