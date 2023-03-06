Проводится доследственная проверка
5 марта читинские СМИ сообщили о невыплате зарплаты рабочим, которые занимаются строительством школы в микрорайоне Каштак. Следователи организовали доследственную проверку.
В сообщении говорилось, что работники субподрядной организации в течение нескольких месяцев не получают заработную плату.
- Следователи СК проведут необходимые проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств указанной в средствах массовой информации ситуации. Будут установлены и опрошены работники указанной организации, а также её руководители. При необходимости следователи изучат финансовую документацию, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства.
В Чите проверяют информацию о невыплате зарплаты строителям школы
Происшествия, Фото:
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