В Чите проверяют информацию о невыплате зарплаты строителям школы

Проводится доследственная проверка



5 марта читинские СМИ сообщили о невыплате зарплаты рабочим, которые занимаются строительством школы в микрорайоне Каштак. Следователи организовали доследственную проверку.



В сообщении говорилось, что работники субподрядной организации в течение нескольких месяцев не получают заработную плату.



- Следователи СК проведут необходимые проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств указанной в средствах массовой информации ситуации. Будут установлены и опрошены работники указанной организации, а также её руководители. При необходимости следователи изучат финансовую документацию, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства.





