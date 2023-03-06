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За неделю в Бурятии выявили более 40 незаконных рубок

За неделю в Бурятии выявили более 40 незаконных рубок
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Активнее всего лес уничтожают в Еравнинском районе

Сотрудники лесничеств ежедневно патрулируют лесные массивы. Только на прошлой неделе они провели по всей Бурятии 250 таких рейдов и в итоге выявили 15 незаконных рубок зелёных насаждений – по статье 260 Уголовного кодекса РФ.

Больше всего нарушений – 6 – оказалось в Еравнинском районе. Вдвое меньше – 3 – в Кижингинском и по 2 – в Кабанском и Хоринском. Объём незаконно заготовленной древесины составил 550 кубометров, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ). При этом более половины злоумышленников (8) уже установили.

А 26 жителям республики предстоит ответить по статье 8.28 КоАП РФ («Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание деревьев»). Больше всего нарушений (6) зарегистрировали в Бичурском районе. В Тарбагатайском районе их было 3, в Баргузинском, Баунтовском, Заиграевском, Иволгинском, Еравнинском и Мухоршибирском – по 2. Все материалы уже передали в ОМВД для принятия правовых решений.


рубка леса деревья РАЛХ

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