За неделю в Бурятии выявили более 40 незаконных рубок

Активнее всего лес уничтожают в Еравнинском районе





Сотрудники лесничеств ежедневно патрулируют лесные массивы. Только на прошлой неделе они провели по всей Бурятии 250 таких рейдов и в итоге выявили 15 незаконных рубок зелёных насаждений – по статье 260 Уголовного кодекса РФ.Больше всего нарушений – 6 – оказалось в Еравнинском районе. Вдвое меньше – 3 – в Кижингинском и по 2 – в Кабанском и Хоринском. Объём незаконно заготовленной древесины составил 550 кубометров, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ). При этом более половины злоумышленников (8) уже установили.А 26 жителям республики предстоит ответить по статье 8.28 КоАП РФ («Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание деревьев»). Больше всего нарушений (6) зарегистрировали в Бичурском районе. В Тарбагатайском районе их было 3, в Баргузинском, Баунтовском, Заиграевском, Иволгинском, Еравнинском и Мухоршибирском – по 2. Все материалы уже передали в ОМВД для принятия правовых решений.