До района Бурятии докатилось монгольское землетрясение

Тунку тряхнуло поздним вечером
Накануне в Бурятии зафиксировали как минимум два землетрясения. Одно произошло утром в Северо-Байкальском
, а второе – вечером в приграничном Тункинском районе.
В вайбер-группе «Тунка-инфо.24/7» сообщается, что подземные толчки зафиксировали в 21:41 по местному времени. Эпицентр находился на территории Монголии – в 94 километрах к юго-западу от посёлка Монды. Магнитуда составила 4,6.
Все сейсмособытия характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов) и разрушительные (8 и более баллов). Те, что до пяти баллов, не причиняют вреда.
Тунку тряхнуло поздним вечером
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Движение вагонов временно было закрыто
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