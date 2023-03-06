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До района Бурятии докатилось монгольское землетрясение

До района Бурятии докатилось монгольское землетрясение
Происшествия,  Фото:«Тунка-инфо.24/7»
Тунку тряхнуло поздним вечером

Накануне в Бурятии зафиксировали как минимум два землетрясения. Одно произошло утром в Северо-Байкальском, а второе – вечером в приграничном Тункинском районе.

В вайбер-группе «Тунка-инфо.24/7» сообщается, что подземные толчки зафиксировали в 21:41 по местному времени. Эпицентр находился на территории Монголии – в 94 километрах к юго-западу от посёлка Монды. Магнитуда составила 4,6.

Все сейсмособытия характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов) и разрушительные (8 и более баллов). Те, что до пяти баллов, не причиняют вреда.

землетрясение

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