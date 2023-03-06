Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу денег с чужой карты

Он рассчитывался чужой картой в магазинах 14 раз



Ранее судимый житель Кабанского района Бурятии признан виновным в краже с банковского счёта.



В судебном заседании установлено, что в октябре 2022 года мужчина нашёл на улице женскую сумку, в которой находилась банковская карта. О своей находке он никому не сообщил, не сдал её в банк, мер по отысканию владельца, чьи данные были указаны на карте, не предпринял. Используя бесконтактную систему оплаты, гражданин совершил 14 покупок в магазинах на сумму 13,8 тыс. рублей.



Подсудимый вину признал, ущерб потерпевшей не возместил.



- Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор не вступил в законную силу.

