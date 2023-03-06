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В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи

В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Движение вагонов временно было закрыто

3 марта в Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи. Инцидент произошёл в 13:21 на остановке «Республиканская больница».

Здесь столкнулись два автомобиля, один из которых заехал на рельсы. Было закрыто движение маршрутов трамваев № 2, 4, 8 от «Элеватора» в сторону остановки «Лицей».

Через полчаса движение возобновилось, сообщается в оперативной сводке по городу.

ДТП трамвай

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