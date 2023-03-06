Движение вагонов временно было закрыто
3 марта в Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи. Инцидент произошёл в 13:21 на остановке «Республиканская больница».
Здесь столкнулись два автомобиля, один из которых заехал на рельсы. Было закрыто движение маршрутов трамваев № 2, 4, 8 от «Элеватора» в сторону остановки «Лицей».
Через полчаса движение возобновилось, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
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