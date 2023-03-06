В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Движение вагонов временно было закрыто



3 марта в Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи. Инцидент произошёл в 13:21 на остановке «Республиканская больница».



Здесь столкнулись два автомобиля, один из которых заехал на рельсы. Было закрыто движение маршрутов трамваев № 2, 4, 8 от «Элеватора» в сторону остановки «Лицей».



Через полчаса движение возобновилось, сообщается в оперативной сводке по городу.



