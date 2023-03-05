В Бурятии из-за золы произошёл пожар в частном доме

Пострадавших нет



Днём 4 марта на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дома в селе Нижний Саянтуй. К месту пожара выехали дежурные караулы пожарной части №65 3-го Тарбагатайского отряда ГПС Бурятии и пожарно-спасательной части №8 МЧС России.



- На момент прибытия первого подразделения было установлено возгорание внутри помещения котельной, находящейся на первом этаже двухэтажного кирпичного дома, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В тушении были задействованы шесть огнеборцев и две единицы пожарной техники. Открытый огонь ликвидировали за 18 минут.



По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём. Владелец дома оставил тлеющую золу возле дощатой перегородки.



В результате пожара огнём повреждена дощатая перегородка в помещении котельной, а также личные вещи на площади 10 кв.м. Пострадавших нет.

