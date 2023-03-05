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В Бурятии из-за золы произошёл пожар в частном доме

В Бурятии из-за золы произошёл пожар в частном доме
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадавших нет

Днём 4 марта на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дома в селе Нижний Саянтуй. К месту пожара выехали дежурные караулы пожарной части №65 3-го Тарбагатайского отряда ГПС Бурятии и пожарно-спасательной части №8 МЧС России.

- На момент прибытия первого подразделения было установлено возгорание внутри помещения котельной, находящейся на первом этаже двухэтажного кирпичного дома, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В тушении были задействованы шесть огнеборцев и две единицы пожарной техники. Открытый огонь ликвидировали за 18 минут.

По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём. Владелец дома оставил тлеющую золу возле дощатой перегородки.

В результате пожара огнём повреждена дощатая перегородка в помещении котельной, а также личные вещи на площади 10 кв.м. Пострадавших нет.
МЧС пожарные агентство ГО и ЧС

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