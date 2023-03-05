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На севере Бурятии произошло землетрясение

На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме

По данным сайта Байкальского филиала ФГБУН «Единая геофизическая служба Российской академии наук», сегодня в 07:18 по местному времени зарегистрировано сейсмособытие в Северо-Байкальском районе.

Эпицентр находился в 38 км северо-восточней от посёлка Нижнеангарск Северо-Байкальского района. Энергетический класс составил 9,2.

- По информации ЕДДС Северо-Байкальского района толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Информация уточняется, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии. 
землетрясение

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