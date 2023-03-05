На севере Бурятии произошло землетрясение

Толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме



По данным сайта Байкальского филиала ФГБУН «Единая геофизическая служба Российской академии наук», сегодня в 07:18 по местному времени зарегистрировано сейсмособытие в Северо-Байкальском районе.



Эпицентр находился в 38 км северо-восточней от посёлка Нижнеангарск Северо-Байкальского района. Энергетический класс составил 9,2.



- По информации ЕДДС Северо-Байкальского района толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Информация уточняется, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

