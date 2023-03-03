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За информацию о закладчице из Бурятии обещают полмиллиона

За информацию о закладчице из Бурятии обещают полмиллиона
Происшествия,  Фото:из архива
Девушка, вероятно, скрывается в Иркутской области

Полицейские из соседнего региона пришли на помощь коллегам из Бурятии. Они опубликовали информацию о 24-летней Вере Ивановне Золотухиной, которую разыскивает управление уголовного розыска республиканского МВД.

Она в составе межрегионального ОПГ, осуществляла распространение наркотических веществ в особо крупном размере на территории города Улан-Удэ. В том числе – бесконтактным способом в интернете.

ориентировка МВД 

Приметы: рост около 170 см., среднего телосложения, европейский тип лица, глаза тёмные, брови ярко выражены, нос прямой. Длину и цвет волос периодически меняет.

По сведению оперативников разыскиваемая может находиться на территории Братска или в других населённых пунктах Иркутской области.

- За информацию, способствующую задержанию разыскиваемой гарантировано вознаграждение в размере 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Граждан, обладающих данными о местонахождении разыскиваемой, сотрудники полиции просят сообщать по телефону 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).


розыск

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