За информацию о закладчице из Бурятии обещают полмиллиона

Полицейские из соседнего региона пришли на помощь коллегам из Бурятии. Они опубликовали информацию о 24-летней Вере Ивановне Золотухиной, которую разыскивает управление уголовного розыска республиканского МВД.
Она в составе межрегионального ОПГ, осуществляла распространение наркотических веществ в особо крупном размере на территории города Улан-Удэ. В том числе – бесконтактным способом в интернете.
ориентировка МВД
Приметы: рост около 170 см., среднего телосложения, европейский тип лица, глаза тёмные, брови ярко выражены, нос прямой. Длину и цвет волос периодически меняет.
По сведению оперативников разыскиваемая может находиться на территории Братска или в других населённых пунктах Иркутской области.
- За информацию, способствующую задержанию разыскиваемой гарантировано вознаграждение в размере 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Граждан, обладающих данными о местонахождении разыскиваемой, сотрудники полиции просят сообщать по телефону 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).
Приметы: рост около 170 см., среднего телосложения, европейский тип лица, глаза тёмные, брови ярко выражены, нос прямой. Длину и цвет волос периодически меняет.
По сведению оперативников разыскиваемая может находиться на территории Братска или в других населённых пунктах Иркутской области.
- За информацию, способствующую задержанию разыскиваемой гарантировано вознаграждение в размере 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Граждан, обладающих данными о местонахождении разыскиваемой, сотрудники полиции просят сообщать по телефону 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).