За информацию о закладчице из Бурятии обещают полмиллиона





ориентировка МВД



Приметы: рост около 170 см., среднего телосложения, европейский тип лица, глаза тёмные, брови ярко выражены, нос прямой. Длину и цвет волос периодически меняет.



По сведению оперативников разыскиваемая может находиться на территории Братска или в других населённых пунктах Иркутской области.



- За информацию, способствующую задержанию разыскиваемой гарантировано вознаграждение в размере 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Граждан, обладающих данными о местонахождении разыскиваемой, сотрудники полиции просят сообщать по телефону 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).







Полицейские из соседнего региона пришли на помощь коллегам из Бурятии. Они опубликовали информацию о 24-летней Вере Ивановне Золотухиной, которую разыскивает управление уголовного розыска республиканского МВД.Она в составе межрегионального ОПГ, осуществляла распространение наркотических веществ в особо крупном размере на территории города Улан-Удэ. В том числе – бесконтактным способом в интернете.