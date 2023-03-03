В Иркутской области столкнулись трамвай и «скорая»

Происшествия, Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Инцидент произошёл вечером



Вечером 2 марта в Привокзальном районе города Усолье-Сибирское Иркутской области произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля скорой помощи.



- В результате случившегося незначительные травмы получили 62-летний водитель спецтехники и два медицинских работника. Среди людей, находившихся в момент автоаварии в трамвае никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.

