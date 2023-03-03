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В Иркутской области столкнулись трамвай и «скорая»

В Иркутской области столкнулись трамвай и «скорая»
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Инцидент произошёл вечером

Вечером 2 марта в Привокзальном районе города Усолье-Сибирское Иркутской области произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля скорой помощи.

- В результате случившегося незначительные травмы получили 62-летний водитель спецтехники и два медицинских работника. Среди людей, находившихся в момент автоаварии в трамвае никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.
ДТП Иркутская область

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