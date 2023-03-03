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В Иркутской области в ДТП погиб водитель грузовика Isuzu

В Иркутской области в ДТП погиб водитель грузовика Isuzu
Происшествия,  Фото:screenshot
На дороге автомобилист столкнулся с фурой

Вчера, 2 марта, около 12 часов дня в Усть-Куте Иркутской области столкнулись грузовик Isuzu и фура Volvo. Авария произошла на 115 км автодороги «Усть-Кут-Уоян».

- Предварительно установлено, что 58-летний автомобилист, управляя грузовиком Isuzu, допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с большегрузом Volvo под управлением 48-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В результате ДТП водитель Isuzu скончался на месте. Второй водитель не пострадал.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.


Иркутская область ДТП смерть

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