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В Бурятии мужчина украл на рынке баул с одеждой

В Бурятии мужчина украл на рынке баул с одеждой
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Утром он перелез через забор и совершил кражу

Утром 28 февраля в полицию поступило заявление о краже одежды на вещевом рынке в городе Северобайкальск. С накрытого брезентом прилавка пропала женская верхняя одежда: пуховики и дублёнки. Также из торговой точки были похищены мужской тёплый камуфляжный костюм, толстовка и носки. Общая сумма ущерба составила 13,5 тысяч рублей.

По подозрению в преступлении задержали 52-летнего местного жителя. В МВД отмечают, что мужчина не раз отбывал наказание в местах лишения свободы.

Выяснилось, что ранним утром он перелез через огораживающий рынок забор и стащил вещи. Тем же способом он покинул торговую площадь. Осмотрев содержимое баула, вор нашёл женскую одежду, которую по ненадобности оставил на улице.

С остальной одеждой, включая камуфляжный костюм, который нёс на вешалке, он ушёл домой. В дальнейшем планировал носить украденное.

- Костюм у него изъят полицейскими и в скором времени, как и найденный на улице баул с женскими вещами, будет возвращён владельцу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие.


кража

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