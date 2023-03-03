03 марта

02 марта

Популярное

В Бурятии из-за короткого замыкания сгорели пристрой и веранда

В Бурятии из-за короткого замыкания сгорели пристрой и веранда
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Обошлось без пострадавших

Днём 2 марта в селе Брянск Кабанского района Бурятии полыхал дом. На момент прибытия пожарных горела крыша жилого дома, пристрой и веранда были полностью охвачены огнём.

В тушении пожара были задействованы шесть пожарных и две единицы техники. Для ликвидации открытого огня потребовалось 26 минут.

- По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки в пристрое дома, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В результате пожара кровля дома повреждена, пристрой и веранда уничтожены огнём. Общая площадь возгорания 57 кв.м. Пострадавших нет.


пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области в ДТП погиб водитель грузовика Isuzu
В Иркутской области в ДТП погиб водитель грузовика Isuzu
Происшествия, 03.03.2023
На дороге автомобилист столкнулся с фурой
В Бурятии мужчина украл на рынке баул с одеждой
В Бурятии мужчина украл на рынке баул с одеждой
Происшествия, 03.03.2023
Утром он перелез через забор и совершил кражу
На улице в центре Улан-Удэ умер 60-летний мужчина
На улице в центре Улан-Удэ умер 60-летний мужчина
Происшествия, 03.03.2023
Он скончался, не дождавшись приезда скорой
В Иркутской области «чёрные» лесорубы уничтожили деревьев на 4 млн
В Иркутской области «чёрные» лесорубы уничтожили деревьев на 4 млн
Происшествия, 03.03.2023
Группа нелегальных лесозаготовителей предстанет перед судом
В Бурятии в общежитии задержали изготовителя наркотиков
В Бурятии в общежитии задержали изготовителя наркотиков
Происшествия, 03.03.2023
Тревогу забил вахтёр, который почувствовал едкий запах 
В Забайкалье из незаконного оборота изъяли свыше 11 тысяч бутылок водки
В Забайкалье из незаконного оборота изъяли свыше 11 тысяч бутылок водки
Происшествия, 03.03.2023
Общая стоимость изъятой продукции составляет свыше трёх млн рублей
За год в Бурятии произошло около 1000 ДТП
За год в Бурятии произошло около 1000 ДТП
Происшествия, 03.03.2023
Водители превышают скорость, не пропускают пешеходов и садятся пьяными за руль

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^