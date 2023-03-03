Обошлось без пострадавших
Днём 2 марта в селе Брянск Кабанского района Бурятии полыхал дом. На момент прибытия пожарных горела крыша жилого дома, пристрой и веранда были полностью охвачены огнём.
В тушении пожара были задействованы шесть пожарных и две единицы техники. Для ликвидации открытого огня потребовалось 26 минут.
- По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки в пристрое дома, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В результате пожара кровля дома повреждена, пристрой и веранда уничтожены огнём. Общая площадь возгорания 57 кв.м. Пострадавших нет.
В Бурятии из-за короткого замыкания сгорели пристрой и веранда
Происшествия, Фото:
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