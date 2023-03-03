В Бурятии из-за короткого замыкания сгорели пристрой и веранда

Обошлось без пострадавших



Днём 2 марта в селе Брянск Кабанского района Бурятии полыхал дом. На момент прибытия пожарных горела крыша жилого дома, пристрой и веранда были полностью охвачены огнём.



В тушении пожара были задействованы шесть пожарных и две единицы техники. Для ликвидации открытого огня потребовалось 26 минут.



- По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки в пристрое дома, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



В результате пожара кровля дома повреждена, пристрой и веранда уничтожены огнём. Общая площадь возгорания 57 кв.м. Пострадавших нет.





