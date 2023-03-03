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В Бурятии водитель сбил 59-летнего пешехода и скрылся

В Бурятии водитель сбил 59-летнего пешехода и скрылся
Происшествия,  Фото:«Селенга-инфо. 24/7»
Полиция ищет водителя

Вчера, 2 марта, около восьми часов вечера неизвестный водитель в селе Селендума Селенгинского района Бурятии сбил на машине 59-летнего пешехода. После чего скрылся с места происшествия.

- В результате ДТП пешеход был госпитализирован в хирургическое отделение Гусиноозерской ЦРБ, - сообщили в группе «Селенга-инфо. 24/7».

Стоит отметить, что пешеход находился в тёмное время суток без положенных светоотражающих элементов на одежде.

- Сейчас ведётся розыск водителя. Если есть информация по данному ДТП, просим сообщить в дежурную часть, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.


ДТП

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