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В Улан-Удэ следователи проверят «управляшку» после падения снега на ребёнка

В Улан-Удэ следователи проверят «управляшку» после падения снега на ребёнка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Следователи выясняют обстоятельства происшествия

Следственным отделом по Железнодорожному району Улан-Удэ СУ СК России по Бурятии по факту падения снега с крыши на ребёнка начата доследственная проверка. Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл накануне, 2 марта, на улице Комарова. На малыша, находящего в коляске, с крыши упал снег. К счастью, ребёнок серьёзно не пострадал.

- В рамках доследственной проверки будет установлена полная картина происшествия, после чего действиям (бездействию) работников управляющей компании будет дана правовая оценка, - сообщили в пресс-службе Следкома.

Помимо этого, будут приняты предусмотренные действующим законодательством процессуальные меры, направленные на понуждение ответственных должностных лиц провести необходимые мероприятия в сфере обеспечения безопасности населения, связанные с уборкой снега и наледи с крыш зданий и жилых домов.

Также свою проверку начала республиканская прокуратура. Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства управляющей организацией.
При наличии оснований будет принят комплекс мер реагирования, направленный на устранение выявленных нарушений закона, недопущение их впредь, привлечение виновных к ответственности.

Управление административного контроля выявило нарушение правил благоустройства на улице Комарова, где снег упал с крыши на ребёнка.

- По факту падения снега с крыши на ребёнка сотрудники управления административного контроля администрации Улан-Удэ выехали на место происшествия и выявили нарушение правил благоустройства Улан-Удэ. Управляющей организации «МКС Улан-Удэ» выдано требование на явку в комитет городского хозяйства для составления протокола об административном правонарушении в соответствии с законом РБ «Об административном правонарушении», - сообщили в комитете городского хозяйства.

За несвоевременную очистку крыш от сосулек, снега и наледи предусмотрена административная ответственность. За несоблюдение правил предусмотрены штрафы: для граждан – от четырёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 25 тысяч рублей, для юридических лиц – от 60 до 110 тысяч рублей.

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