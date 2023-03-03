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У жителя Бурятии изъяли канистру с наркотиками

У жителя Бурятии изъяли канистру с наркотиками
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Возбуждено уголовное дело

У жителя Тарбагатайского района Бурятии транспортные полицейские в надворной постройке обнаружили и изъяли растительную массу с жидкостью, хранившуюся в пластиковой канистре.

- По результатам экспертизы установлено, что вещество в ёмкости является наркотиком растительного происхождения – гашишным маслом весом почти 4 грамма. 46-летний злоумышленник пояснил, что изготовил гашишное масло самостоятельно. Предварительно в окрестностях одного из сёл Тарбагатайского района он собрал дикорастущую коноплю, из которой, с помощью растворителя, изготовил гашишное масло для личного употребления, без цели сбыта, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ «Незаконные изготовление, хранение без цели сбыта наркотических средств». Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.

наркотики

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