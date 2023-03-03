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В Иркутской области «чёрные» лесорубы уничтожили деревьев на 4 млн

В Иркутской области «чёрные» лесорубы уничтожили деревьев на 4 млн
Происшествия,  Фото:из архива
Группа нелегальных лесозаготовителей предстанет перед судом

В Иркутской области окончено расследование уголовных дел в отношении девяти «чёрных» лесорубов.

Организатор и участники преступной группировки обвиняются по ч. 3 ст. 260 «Незаконная рубка лесных насаждений» и ч. 1 ст. 191.1 «Перевозка в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины» УК РФ.

Фигурантов задержали в феврале прошлого года оперативники управления уголовного розыска и спецподразделений регионального Главка МВД совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Боханский». Лидера и одного из его соучастников задержали при попытке перевозки очередной партии лесоматериалов.

- Следствием доказано, что 27-летний житель Осинского района с целью сбыта и получения прибыли, не имея разрешительных документов, решил организовать противозаконную вырубку деревьев пород лиственница, сосна и осина. Для осуществления задуманного он нанял односельчан и приезжих из других районов области, обладающих профессиональными познаниями и практическим опытом в лесозаготовке. Молодой человек обеспечил подчинённых лесозаготовительной техникой, орудиями совершения преступления, горюче-смазочными материалами, жильём и питанием, контролируя выполнение ими поставленных задач, назначая время вывоза и адреса сбыта, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Места для рубок выбирались спонтанно, в значительном отдалении от населённых пунктов. Проживая на въезде в посёлок, он имел возможность отслеживать появление сотрудников полиции, незнакомого транспорта или людей. В случае опасности по рации предупреждал бригаду о необходимости прекращения деятельности и укрытии улик.

Кроме того, полицейские выяснили, что один из соучастников является гражданином близлежащего зарубежья и незаконно пребывает на территории России. До решения суда он помещён в Центр временного содержания иностранных граждан.

Таким образом, за почти 1,5 года на территориях Осинского и Бурят-Янгутского участковых лесничеств им удалось срубить более 310 кубометров леса. По оценкам специалистов, ущерб, нанесённый Лесному фонду, превысил 4 миллиона рублей.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Осинский районный суд для рассмотрения по существу.


Иркутская область черные лесорубы

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