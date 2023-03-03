Особое внимание этому будут уделять в ближайшие выходные и праздничные дни
Силовые ведомства Иркутской области запланировали усилить контроль за ситуацией на льду Байкала. Особое внимание западному побережью озера начнут уделять в ближайшие выходные и праздничные дни. Решение об этом было принято на экстренном совещании, состоявшемся 2 марта 2023 года в связи со складывающейся неблагоприятной оперативной обстановкой.
Межведомственные группы из сотрудников подразделений полиции, ГИМС, федерального агентства по рыболовству, государственных инспекторов ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и представителей местного самоуправления проверят соблюдение законности в Ольхонском районе и в Иркутском — вблизи посёлков Листвянка и Большое Голоустное, в популярных местах отдыха. В рамках планируемого усиления контроля будет вестись мониторинг социальных сетей.
Как сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», с начала 2023 года в ходе работы на льду государственными инспекторами природоохранного учреждения было выявлено 26 фактов нарушения административного законодательства. По каждому факту незаконного движения и стоянки на льду составлены протоколы. Ответственность предусматривает как административный штраф, так и изъятие транспортного средства.
На Байкале усилят контроль
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Особое внимание этому будут уделять в ближайшие выходные и праздничные дни
Девушка, вероятно, скрывается в Иркутской области
Школьник погиб, катаясь на снегокате, прицепленном к автомобилю
Инцидент произошёл вечером
На дороге автомобилист столкнулся с фурой
Утром он перелез через забор и совершил кражу
Обошлось без пострадавших
Полиция ищет водителя
Она атаковала мужчину со спины
Следователи выясняют обстоятельства происшествия
Они запугивали мужчину и избивали его
Он скончался, не дождавшись приезда скорой
Возбуждено уголовное дело
Группа нелегальных лесозаготовителей предстанет перед судом
Тревогу забил вахтёр, который почувствовал едкий запах