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На Байкале усилят контроль

На Байкале усилят контроль
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Особое внимание этому будут уделять в ближайшие выходные и праздничные дни

Силовые ведомства Иркутской области запланировали усилить контроль за ситуацией на льду Байкала. Особое внимание западному побережью озера начнут уделять в ближайшие выходные и праздничные дни. Решение об этом было принято на экстренном совещании, состоявшемся 2 марта 2023 года в связи со складывающейся неблагоприятной оперативной обстановкой.

Межведомственные группы из сотрудников подразделений полиции, ГИМС, федерального агентства по рыболовству, государственных инспекторов ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и представителей местного самоуправления проверят соблюдение законности в Ольхонском районе и в Иркутском — вблизи посёлков Листвянка и Большое Голоустное, в популярных местах отдыха. В рамках планируемого усиления контроля будет вестись мониторинг социальных сетей.

Как сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», с начала 2023 года в ходе работы на льду государственными инспекторами природоохранного учреждения было выявлено 26 фактов нарушения административного законодательства. По каждому факту незаконного движения и стоянки на льду составлены протоколы. Ответственность предусматривает как административный штраф, так и изъятие транспортного средства.

Иркутская область Байкал

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