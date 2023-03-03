03 марта

02 марта

Популярное

В Бурятии в общежитии задержали изготовителя наркотиков

В Бурятии в общежитии задержали изготовителя наркотиков
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Тревогу забил вахтёр, который почувствовал едкий запах 

В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии сработала кнопка тревожной сигнализации, установленная в общежитии. Когда наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место, вахтёр объяснил, что на первом этаже распространяется едкий запах растворителя.

- При осмотре помещения росгвардейцы в одной из комнат на первом этаже обнаружили полиэтиленовый пакет с растительной массой и открытую бутылку с ацетоном. На месте был задержан 17-летний житель соседнего населённого пункта, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Молодого человека сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный сознался, что хотел изготовить наркотическое средство. Согласно заключению экспертизы растительная масса является наркотическим веществом марихуаной, массой более 600 граммов.

Возбуждено уголовное дело.
наркотики Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в общежитии задержали изготовителя наркотиков
В Бурятии в общежитии задержали изготовителя наркотиков
Происшествия, 03.03.2023
Тревогу забил вахтёр, который почувствовал едкий запах 
В Забайкалье из незаконного оборота изъяли свыше 11 тысяч бутылок водки
В Забайкалье из незаконного оборота изъяли свыше 11 тысяч бутылок водки
Происшествия, 03.03.2023
Общая стоимость изъятой продукции составляет свыше трёх млн рублей
За год в Бурятии произошло около 1000 ДТП
За год в Бурятии произошло около 1000 ДТП
Происшествия, 03.03.2023
Водители превышают скорость, не пропускают пешеходов и садятся пьяными за руль
У жителя Бурятии конфисковали автомобиль за пьяную езду
У жителя Бурятии конфисковали автомобиль за пьяную езду
Происшествия, 03.03.2023
Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём 
В пригородном посёлке в Бурятии прорвало теплотрассу
В пригородном посёлке в Бурятии прорвало теплотрассу
Происшествия, 03.03.2023
Аварию устраняет бригада из пяти человек

В Бурятии пенсионерка заперла в квартире беременную сотрудницу почты
В Бурятии пенсионерка заперла в квартире беременную сотрудницу почты
Происшествия, 03.03.2023
Женщина возмутилась несвоевременной оплатой коммунальных услуг
Читинка задолжала более полумиллиона рублей по алиментам
Читинка задолжала более полумиллиона рублей по алиментам
Происшествия, 03.03.2023
Женщине назначили наказание в виде исправительных работ 
Экс-директор «Водоканала» снова попал в СИЗО
Экс-директор «Водоканала» снова попал в СИЗО
Происшествия, 02.03.2023
Жаргал Цыбиков оказался там, пообщавшись с бывшими подчинёнными
Житель Иркутской области с пакетом марихуаны не смог убежать от полицейских
Житель Иркутской области с пакетом марихуаны не смог убежать от полицейских
Происшествия, 02.03.2023
При виде патрульного автомобиля мужчина занервничал и ускорил шаг
Житель Иркутской области на ЖД станции попался с килограммом марихуаны
Житель Иркутской области на ЖД станции попался с килограммом марихуаны
Происшествия, 02.03.2023
Полицейские заметили у мужчины подозрительный пакет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^