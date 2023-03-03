Тревогу забил вахтёр, который почувствовал едкий запах
В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии сработала кнопка тревожной сигнализации, установленная в общежитии. Когда наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место, вахтёр объяснил, что на первом этаже распространяется едкий запах растворителя.
- При осмотре помещения росгвардейцы в одной из комнат на первом этаже обнаружили полиэтиленовый пакет с растительной массой и открытую бутылку с ацетоном. На месте был задержан 17-летний житель соседнего населённого пункта, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Молодого человека сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный сознался, что хотел изготовить наркотическое средство. Согласно заключению экспертизы растительная масса является наркотическим веществом марихуаной, массой более 600 граммов.
Возбуждено уголовное дело.
В Бурятии в общежитии задержали изготовителя наркотиков
Происшествия, Фото:
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