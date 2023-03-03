В Забайкалье из незаконного оборота изъяли свыше 11 тысяч бутылок водки

Происшествия, Фото: УМВД России по Забайкальскому краю

Общая стоимость изъятой продукции составляет свыше трёх млн рублей



В Забайкальском крае полицейские пресекли реализацию алкогольной продукции с поддельными акцизными марками на территории Краснокаменского района. По предварительным данным, поставку алкоголя без документов, подтверждающих легальность его производства, из Читы в Краснокаменск осуществляли 42-летний местный житель и 44-летний читинец.



В одном из гаражных боксов в Краснокаменске полицейские обнаружили склад с сотнями коробок водки. На части бутылок имелись акцизные марки с признаками контрафактности, на некоторых вообще отсутствовала маркировка.



- Всего было изъято 11 тысяч 83 бутылки алкогольной продукции, распространённых на рынке наименований объёмом 0,5 литра. Проведённая технико-криминалистическая экспертиза подтвердила, что имеющаяся на части бутылок маркировка контрафактная. Общая стоимость изъятой продукции оценивается на сумму более трёх млн рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».



По версии оперативников, преступники на легковом автомобиле, развозили коробки с алкоголем по торговым точкам Краснокаменска и Краснокаменского района.



В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможные места сбыта незаконной водки и каналы её поставки.











