Общая стоимость изъятой продукции составляет свыше трёх млн рублей
В Забайкальском крае полицейские пресекли реализацию алкогольной продукции с поддельными акцизными марками на территории Краснокаменского района. По предварительным данным, поставку алкоголя без документов, подтверждающих легальность его производства, из Читы в Краснокаменск осуществляли 42-летний местный житель и 44-летний читинец.
В одном из гаражных боксов в Краснокаменске полицейские обнаружили склад с сотнями коробок водки. На части бутылок имелись акцизные марки с признаками контрафактности, на некоторых вообще отсутствовала маркировка.
- Всего было изъято 11 тысяч 83 бутылки алкогольной продукции, распространённых на рынке наименований объёмом 0,5 литра. Проведённая технико-криминалистическая экспертиза подтвердила, что имеющаяся на части бутылок маркировка контрафактная. Общая стоимость изъятой продукции оценивается на сумму более трёх млн рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».
По версии оперативников, преступники на легковом автомобиле, развозили коробки с алкоголем по торговым точкам Краснокаменска и Краснокаменского района.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможные места сбыта незаконной водки и каналы её поставки.
В Забайкалье из незаконного оборота изъяли свыше 11 тысяч бутылок водки
Происшествия, Фото:
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