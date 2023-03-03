03 марта

02 марта

Популярное

В Забайкалье из незаконного оборота изъяли свыше 11 тысяч бутылок водки

В Забайкалье из незаконного оборота изъяли свыше 11 тысяч бутылок водки
Происшествия,  Фото:УМВД России по Забайкальскому краю
Общая стоимость изъятой продукции составляет свыше трёх млн рублей

В Забайкальском крае полицейские пресекли реализацию алкогольной продукции с поддельными акцизными марками на территории Краснокаменского района. По предварительным данным, поставку алкоголя без документов, подтверждающих легальность его производства, из Читы в Краснокаменск осуществляли 42-летний местный житель и 44-летний читинец.

В одном из гаражных боксов в Краснокаменске полицейские обнаружили склад с сотнями коробок водки. На части бутылок имелись акцизные марки с признаками контрафактности, на некоторых вообще отсутствовала маркировка.

- Всего было изъято 11 тысяч 83 бутылки алкогольной продукции, распространённых на рынке наименований объёмом 0,5 литра. Проведённая технико-криминалистическая экспертиза подтвердила, что имеющаяся на части бутылок маркировка контрафактная. Общая стоимость изъятой продукции оценивается на сумму более трёх млн рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

По версии оперативников, преступники на легковом автомобиле, развозили коробки с алкоголем по торговым точкам Краснокаменска и Краснокаменского района.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможные места сбыта незаконной водки и каналы её поставки.





Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в общежитии задержали изготовителя наркотиков
В Бурятии в общежитии задержали изготовителя наркотиков
Происшествия, 03.03.2023
Тревогу забил вахтёр, который почувствовал едкий запах 
В Забайкалье из незаконного оборота изъяли свыше 11 тысяч бутылок водки
В Забайкалье из незаконного оборота изъяли свыше 11 тысяч бутылок водки
Происшествия, 03.03.2023
Общая стоимость изъятой продукции составляет свыше трёх млн рублей
За год в Бурятии произошло около 1000 ДТП
За год в Бурятии произошло около 1000 ДТП
Происшествия, 03.03.2023
Водители превышают скорость, не пропускают пешеходов и садятся пьяными за руль
У жителя Бурятии конфисковали автомобиль за пьяную езду
У жителя Бурятии конфисковали автомобиль за пьяную езду
Происшествия, 03.03.2023
Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём 
В пригородном посёлке в Бурятии прорвало теплотрассу
В пригородном посёлке в Бурятии прорвало теплотрассу
Происшествия, 03.03.2023
Аварию устраняет бригада из пяти человек

В Бурятии пенсионерка заперла в квартире беременную сотрудницу почты
В Бурятии пенсионерка заперла в квартире беременную сотрудницу почты
Происшествия, 03.03.2023
Женщина возмутилась несвоевременной оплатой коммунальных услуг
Читинка задолжала более полумиллиона рублей по алиментам
Читинка задолжала более полумиллиона рублей по алиментам
Происшествия, 03.03.2023
Женщине назначили наказание в виде исправительных работ 
Экс-директор «Водоканала» снова попал в СИЗО
Экс-директор «Водоканала» снова попал в СИЗО
Происшествия, 02.03.2023
Жаргал Цыбиков оказался там, пообщавшись с бывшими подчинёнными
Житель Иркутской области с пакетом марихуаны не смог убежать от полицейских
Житель Иркутской области с пакетом марихуаны не смог убежать от полицейских
Происшествия, 02.03.2023
При виде патрульного автомобиля мужчина занервничал и ускорил шаг
Житель Иркутской области на ЖД станции попался с килограммом марихуаны
Житель Иркутской области на ЖД станции попался с килограммом марихуаны
Происшествия, 02.03.2023
Полицейские заметили у мужчины подозрительный пакет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^