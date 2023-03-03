В Улан-Удэ 52-летний мужчина ограбил собутыльника





Днём 25 февраля в полицию Улан-Удэ поступило заявление о грабеже от 41-летнего горожанина. Он сообщил, что рядом с магазином самообслуживания познакомился с двумя мужчинами и стал с ними распивать спиртное.



- Завершилось употребление алкоголя тем, что гражданин лишился своего имущества: уходя, 52-летний собутыльник выхватил гаджет из нагрудного кармана его куртки. Ущерб составил 9,5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Вскоре подозреваемый был задержан. Он признался, что расплатился мобильником на покупку алкоголя.



Полицейские телефон изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».



В МВД отметили, что задержанный привлекался к уголовной ответственности около 15 лет назад. Трудоустроен.









