За год в Бурятии произошло около 1000 ДТП

Водители превышают скорость, не пропускают пешеходов и садятся пьяными за руль





В Бурятии в ближайшие два года – 2023 и 2024 – усилят контроль за совершенствованием дорожных условий в так называемых местах концентрации ДТП и около образовательных учреждений. Там заменят повреждённые и установят дополнительные знаки, светофоры, оборудуют наружное освещение, сделают пешеходные ограждения и искусственные неровности.В республиканском Минтрансе уже разработали соответствующую дорожную карту. Собственники дорог – муниципальные образования, ГКУ «Бурятрегионавтодор» и ФКУ Упрдор «Южный Байкал» – будут отчитываться перед ведомством об исполнении каждого пунктаПо данным Госавтоинспекции, в ушедшем 2022 году в регионе зафиксировали 943 аварий, и 139 из них – с несовершеннолетними.- Это меньше, чем в 2021-ом – тогда было 966 ДТП, в том числе – 146 с участием детей, но в любом случае мы решили усилить меры, направленные на снижение числа аварий. Ежегодно в Бурятии в порядок приводят более сотни километров дорог. Они становятся лучше, но при этом многие водители зачастую начинают нарушать правила дорожного движения – превышают допустимую скорость, не пропускают пешеходов, садятся пьяными за руль, – рассказали зампред правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. – Важно, чтобы сами нарушители – а это и автомобилисты, и пешеходы – осознали ответственность и необходимость соблюдения ПДД.Кроме того, в республике запланировали родительские собрания, обучающие курсы для педагогов и детей и других мероприятия, призванные привлечь внимание общественности к проблемам ДТП. К профилактике дорожно-транспортного травматизма привлекут и два министерства – образования и науки и здравоохранения.