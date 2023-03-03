03 марта

02 марта

Популярное

За год в Бурятии произошло около 1000 ДТП

За год в Бурятии произошло около 1000 ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водители превышают скорость, не пропускают пешеходов и садятся пьяными за руль

В Бурятии в ближайшие два года – 2023 и 2024 – усилят контроль за совершенствованием дорожных условий в так называемых местах концентрации ДТП и около образовательных учреждений. Там заменят повреждённые и установят дополнительные знаки, светофоры, оборудуют наружное освещение, сделают пешеходные ограждения и искусственные неровности.

В республиканском Минтрансе уже разработали соответствующую дорожную карту. Собственники дорог – муниципальные образования, ГКУ «Бурятрегионавтодор» и ФКУ Упрдор «Южный Байкал» – будут отчитываться перед ведомством об исполнении каждого пункта

По данным Госавтоинспекции, в ушедшем 2022 году в регионе зафиксировали 943 аварий, и 139 из них – с несовершеннолетними.

- Это меньше, чем в 2021-ом – тогда было 966 ДТП, в том числе – 146 с участием детей, но в любом случае мы решили усилить меры, направленные на снижение числа аварий. Ежегодно в Бурятии в порядок приводят более сотни километров дорог. Они становятся лучше, но при этом многие водители зачастую начинают нарушать правила дорожного движения – превышают допустимую скорость, не пропускают пешеходов, садятся пьяными за руль, – рассказали зампред правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. – Важно, чтобы сами нарушители – а это и автомобилисты, и пешеходы – осознали ответственность и необходимость соблюдения ПДД.

Кроме того, в республике запланировали родительские собрания, обучающие курсы для педагогов и детей и других мероприятия, призванные привлечь внимание общественности к проблемам ДТП. К профилактике дорожно-транспортного травматизма привлекут и два министерства – образования и науки и здравоохранения.

дороги ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в общежитии задержали изготовителя наркотиков
В Бурятии в общежитии задержали изготовителя наркотиков
Происшествия, 03.03.2023
Тревогу забил вахтёр, который почувствовал едкий запах 
В Забайкалье из незаконного оборота изъяли свыше 11 тысяч бутылок водки
В Забайкалье из незаконного оборота изъяли свыше 11 тысяч бутылок водки
Происшествия, 03.03.2023
Общая стоимость изъятой продукции составляет свыше трёх млн рублей
За год в Бурятии произошло около 1000 ДТП
За год в Бурятии произошло около 1000 ДТП
Происшествия, 03.03.2023
Водители превышают скорость, не пропускают пешеходов и садятся пьяными за руль
У жителя Бурятии конфисковали автомобиль за пьяную езду
У жителя Бурятии конфисковали автомобиль за пьяную езду
Происшествия, 03.03.2023
Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём 
В пригородном посёлке в Бурятии прорвало теплотрассу
В пригородном посёлке в Бурятии прорвало теплотрассу
Происшествия, 03.03.2023
Аварию устраняет бригада из пяти человек

В Бурятии пенсионерка заперла в квартире беременную сотрудницу почты
В Бурятии пенсионерка заперла в квартире беременную сотрудницу почты
Происшествия, 03.03.2023
Женщина возмутилась несвоевременной оплатой коммунальных услуг
Читинка задолжала более полумиллиона рублей по алиментам
Читинка задолжала более полумиллиона рублей по алиментам
Происшествия, 03.03.2023
Женщине назначили наказание в виде исправительных работ 
Экс-директор «Водоканала» снова попал в СИЗО
Экс-директор «Водоканала» снова попал в СИЗО
Происшествия, 02.03.2023
Жаргал Цыбиков оказался там, пообщавшись с бывшими подчинёнными
Житель Иркутской области с пакетом марихуаны не смог убежать от полицейских
Житель Иркутской области с пакетом марихуаны не смог убежать от полицейских
Происшествия, 02.03.2023
При виде патрульного автомобиля мужчина занервничал и ускорил шаг
Житель Иркутской области на ЖД станции попался с килограммом марихуаны
Житель Иркутской области на ЖД станции попался с килограммом марихуаны
Происшествия, 02.03.2023
Полицейские заметили у мужчины подозрительный пакет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^