Аварию устраняет бригада из пяти человек
Аварийный участок уже определили и приступили к земляным работам. Коммунальное ЧП устраняет бригада из пяти человек. Привлечь пришлось две единицы техники. Завершить ремонт обещают к десяти часам утра.
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03 марта
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В пригородном посёлке в Бурятии прорвало теплотрассу
Происшествия, Фото:
Аварию устраняет бригада из пяти человек
Аварийный участок уже определили и приступили к земляным работам. Коммунальное ЧП устраняет бригада из пяти человек. Привлечь пришлось две единицы техники. Завершить ремонт обещают к десяти часам утра.
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