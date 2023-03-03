В пригородном посёлке в Бурятии прорвало теплотрассу

Аварию устраняет бригада из пяти человек





В заиграевском посёлке Онохой ведётся ремонт теплотрассы на улице Терешковой. Там произошёл прорыв, сообщается в вайбер-группе «Заиграево-инфо 24/7».Аварийный участок уже определили и приступили к земляным работам. Коммунальное ЧП устраняет бригада из пяти человек. Привлечь пришлось две единицы техники. Завершить ремонт обещают к десяти часам утра.