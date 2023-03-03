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В пригородном посёлке в Бурятии прорвало теплотрассу

В пригородном посёлке в Бурятии прорвало теплотрассу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Аварию устраняет бригада из пяти человек

В заиграевском посёлке Онохой ведётся ремонт теплотрассы на улице Терешковой. Там произошёл прорыв, сообщается в вайбер-группе «Заиграево-инфо 24/7».

Аварийный участок уже определили и приступили к земляным работам. Коммунальное ЧП устраняет бригада из пяти человек. Привлечь пришлось две единицы техники. Завершить ремонт обещают к десяти часам утра.
коммунальная авария теплотрасса

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