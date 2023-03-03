В Бурятии пенсионерка заперла в квартире беременную сотрудницу почты



Инцидент произошёл в декабре 2022 года.



Сотрудница почты доставила пожилой женщине пенсию и квитанцию по оплате коммунальных услуг. При получении квитанции пенсионерка заметила, что женщина оплатила счета несвоевременно, а только через месяц после передачи денег. В связи с этим пенсионерка потребовала у неё объяснений.



Однако женщина не смогла назвать причину и пояснила, что в это время находилась в больнице «на сохранении». После этого хозяйка квартиры заперла входную дверь на ключ и положила в карман. Она сообщила беременной женщине, что не выпустит её до приезда начальника почты для дачи объяснений. Испугавшись действий пенсионерки, женщина позвонила в полицию и сообщила, что её незаконно удерживают в квартире.



- Уголовным кодексом Российской Федерации за указанное преступление предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок от трёх до пяти лет, - сообщили в пресс-службе Гусиноозёрского районного суда.





Пожилая жительница Селенгинского района Бурятии обвиняется в незаконном лишении свободы беременной женщины, не связанном с её похищением (п. «е» ч. 2 ст. 127 УК РФ).