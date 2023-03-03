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Читинка задолжала более полумиллиона рублей по алиментам

Читинка задолжала более полумиллиона рублей по алиментам
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщине назначили наказание в виде исправительных работ

32-летняя жительница Читы признана виновной по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка».

- Суд установил, что в течение длительного времени женщина не выплачивала алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей. При этом никаким иным образом в их жизни не участвовала. Общая сумма задолженности по состоянию на март 2022 года превысила 580 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

После направления уголовного дела в суд женщина неоднократно не являлась для участия в судебных заседаниях, скрывшись от суда и нарушив избранную ранее меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Спустя полгода алиментщицу нашли и заключили под стражу.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев с удержанием 5 % из заработной платы осуждённой в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.



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