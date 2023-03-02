В Усть-Илимске обрушилась крыша крупного торгового центра

В дело вмешалась прокуратура



В Иркутской области обрушилась крыша крупного торгового центра в городе Усть-Илимск. Фотографии опубликовали сегодня в паблике «Дорог нет|Усть-Илимск».



Судя по фото, кровля обвалилась под магазином цифровой и бытовой техники. Инцидент находится на контроле межрайонной прокуратуры.



- Усть-Илимская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин обрушения кровли крупного торгового центра в городе Усть-Илимске, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере градостроительного и иного законодательства.





