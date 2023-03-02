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В Усть-Илимске обрушилась крыша крупного торгового центра

В Усть-Илимске обрушилась крыша крупного торгового центра
Происшествия,  Фото:vk.com/dorognet38
В дело вмешалась прокуратура

В Иркутской области обрушилась крыша крупного торгового центра в городе Усть-Илимск. Фотографии опубликовали сегодня в паблике «Дорог нет|Усть-Илимск».

Судя по фото, кровля обвалилась под магазином цифровой и бытовой техники. Инцидент находится на контроле межрайонной прокуратуры.

- Усть-Илимская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин обрушения кровли крупного торгового центра в городе Усть-Илимске, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере градостроительного и иного законодательства.


обрушение Иркутская область

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