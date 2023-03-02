В дело вмешалась прокуратура
В Иркутской области обрушилась крыша крупного торгового центра в городе Усть-Илимск. Фотографии опубликовали сегодня в паблике «Дорог нет|Усть-Илимск».
Судя по фото, кровля обвалилась под магазином цифровой и бытовой техники. Инцидент находится на контроле межрайонной прокуратуры.
- Усть-Илимская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин обрушения кровли крупного торгового центра в городе Усть-Илимске, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере градостроительного и иного законодательства.
В Усть-Илимске обрушилась крыша крупного торгового центра
Происшествия, Фото:
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