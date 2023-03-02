По школе в Улан-Удэ разгуливала восьмиклассница с ножом



Информация о том, что ученица восьмого класса одной из городских СОШ ходила по коридорам с ножом и грозилась зарезать одноклассников, появилась 2 марта в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». Очевидцы заявили, что девочка якобы бросалась на окружающих на перемене. В сообществе разместили и снимок школьницы с лезвием в руке.



В МВД по Бурятии «Байкал-Daily» рассказали: сообщение о произошедшем поступило в правоохранительные органы днём. Очевидцы отметили, что восьмиклассница угрожала другим детям ножом.



- Сотрудники полиции незамедлительно выехали в учебное заведение и установили личность девочки. Несовершеннолетняя пояснила, что фото несколько дней назад сделала её одноклассница. Намерений использовать нож у неё не было, – подчеркнули в пресс-службе республиканского управления МВД.



Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента. С учащимися пообещали провести профилактические беседы.

