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Жителя Бурятии, задушившего подругу, отправили в колонию

Жителя Бурятии, задушившего подругу, отправили в колонию
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Убийство произошло на почве ревности

25-летний житель Заиграевского района Бурятии признан виновным в убийстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», молодой человек проживал в селе Илька, нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками. 7 ноября 2022 года вечером в состоянии алкогольного опьянения он пришёл в гости к знакомой 30-летней односельчанке, с которой спустя непродолжительное время на почве ревности поссорился.

- Во время потасовки молодой человек причинил побои потерпевшей, после чего задушил верёвкой. Затем он скрылся с места происшествия, но позже рассказал о преступлении родственникам. Злоумышленника задержали по месту жительства, вину он признал и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления, - сообщает пресс-служба СУ СУР по Бурятии.

Приговором суда молодому человеку с учётом рецидива преступлений назначено наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
суд приговор убийство

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