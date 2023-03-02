Ущерб составил 800 тысяч рублей
Ночью 19 февраля в полицию обратилась 21-летняя жительница Бичурского района Бурятии о сообщила, что неизвестный поджёг её автомашину, припаркованную вблизи сельского бара. Хозяйка транспортного средства оценила причинённый ущерб в 800 тысяч рублей.
- Девушка рассказала, что приехала на помощь к работающей в заведении барменом сестре, у которой произошёл конфликт с клиентами–работниками одной из лесоделян из другого района республики. Для разрешения конфликта к бару подъехали и молодые люди из числа местных жителей. Разбирательства между двумя компаниями переросли в драку. После её окончания и случилось возгорание принадлежащей потерпевшей иномарки, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – ранее неоднократно судимого 31-летнего работника лесозаготовительной организации. Он признался, что из мести оппонентам уже после их отъезда взял канистру, облил капот автомашины и поджёг, полагая, что автомобиль принадлежит им. Затем вместе с приятелями мужчина скрылся.
В результате возгорания транспортное средство уничтожено огнём полностью.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ведётся следствие.
Житель Бурятии из мести сжёг автомобиль
Происшествия, Фото:
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