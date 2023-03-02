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В Чите мужчина, устроивший «огненный ритуал», избил журналиста за публикацию

В Чите мужчина, устроивший «огненный ритуал», избил журналиста за публикацию
Происшествия,  Фото:Pixabay.com
На корреспондента напали прямо в редакции

В соседнем Забайкалье следователи начали проверку из-за нападения на корреспондента информационного агентства «Chita.ru». Началось всё с того, что житель краевой столицы зачем-то выложил огромное кольцо из новогодних ёлок – диаметром около 100 метров – на Батарейной сопке и устроил там поджог.

За этим занятием его и застал оказавшийся поблизости журналист. Молодой человек затушил огонь снегом. Незнакомец тем временем попытался выбить телефон у него из рук, а при повторной попытке поговорить убежал.

Когда издание разместило материал об этом инциденте,  мужчина заявился в редакцию и потребовал удалить публикацию – заявил, что это вмешательство в частную жизнь. А ещё неизвестный обвинил журналиста в клевете – впрочем, не уточнив, в чём конкретно она выражается.

- Сначала он не давал корреспонденту пройти в свой кабинет, пиная его по ногам. Завязалась потасовка, в которой читинец порвал футболку сотруднику. А  после вопроса о поджоге он ударил журналиста в лицо, – отмечает издание.

Этой историей уже заинтересовались в СУ СКР по Забайкальскому краю. Следователи установят обстоятельства произошедшего. Для этого они опросят сотрудников информагентства и возьмут объяснения у мужчины, о котором идёт речь в публикациях. По результатам процессуальной проверки примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.


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