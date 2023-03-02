В Улан-Удэ матери вернули потерявшегося пятилетнего сына

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Плачущий мальчик ехал в трамвае совсем один



Этот инцидент произошёл 1 марта в Улан-Удэ. В трамвае, который следовал с Элеватора на площадь Советов, сработала «тревожная» кнопка.



Вагон остановился на улице Советская. Вскоре туда по сигналу прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Как выяснилось, в трамвае ехал ребёнок, который потерялся и громко плакал.



Успокоив мальчика, росгвардейцы усадили его служебный автомобиль и отвезли в отдел полиции. По дороге малыш смог лишь сказать своё имя и возраст – пять лет.



Правоохранители дождались маму и передали ей сына. Заплаканная улан-удэнка поблагодарила росгвардейцев. С женщиной провели профилактическую беседу о надлежащем исполнении родительских обязанностей.



