Братчанина отправили в колонию за убийство 19-летней давности

Мужчина проведёт в колонии 14 лет



45-летний житель Братска признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, сопряжённое с разбоем».



Следствием и судом установлено, что 31 июля 2004 года мужчина находился в квартире своей знакомой, расположенной на улице Подбельского. Зная, что в жилище имеются деньги и наркотические средства, для завладения ими мужчина решился на убийство. Он задушил 29-летнюю женщину, после чего украл имущество и скрылся с места преступления.



В 2005 году производство предварительного следствия по уголовному делу было приостановлено, поскольку предполагаемого обвиняемого не могли найти. Это удалось сделать в прошлом году.



- В апреле 2022 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, работая над изучением архивных уголовных дел, следователям СК и сотрудникам полиции удалось установить и задержать подозреваемого. На допросе он дал признательные показания. По ходатайству следствия судом мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Накануне приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

