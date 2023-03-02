Братчанина отправили в колонию за убийство 19-летней давности

Мужчина проведёт в колонии 14 лет
45-летний житель Братска признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, сопряжённое с разбоем».
Следствием и судом установлено, что 31 июля 2004 года мужчина находился в квартире своей знакомой, расположенной на улице Подбельского. Зная, что в жилище имеются деньги и наркотические средства, для завладения ими мужчина решился на убийство. Он задушил 29-летнюю женщину, после чего украл имущество и скрылся с места преступления.
В 2005 году производство предварительного следствия по уголовному делу было приостановлено, поскольку предполагаемого обвиняемого не могли найти. Это удалось сделать в прошлом году.
- В апреле 2022 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, работая над изучением архивных уголовных дел, следователям СК и сотрудникам полиции удалось установить и задержать подозреваемого. На допросе он дал признательные показания. По ходатайству следствия судом мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Накануне приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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Происшествия, Фото:
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