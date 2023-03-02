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На большей части Забайкалья ввели особый противопожарный режим

На большей части Забайкалья ввели особый противопожарный режим
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В регионе тушат степные пожары

Постановление о введении с 1 марта в большинстве районов Забайкальского края особого противопожарного режима подписал глава региона Александр Осипов. Исключение составляют Могочинский, Тунгиро-Олёкминский районы и Каларский округ - там особый режим начнёт действовать с 20 апреля.

Отметим, что на прошлой неделе два степных пожара произошло в Дульдургинском районе, 28 февраля пожарные ликвидировали крупный пал травы в Улётовском районе недалеко от села Арта.

По поручению главы федерального МЧС Александра Куренкова в регион прибыла комиссия центрального аппарата МЧС России, которая проверит готовность к безаварийному прохождению паводкового и пожароопасного периодов. Кроме того, на дежурство в Забайкальский край поступил вертолёт Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России.

- При обнаружении лесного или степного пожара жители могут сообщать информацию по единому телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 и в региональную диспетчерскую службу: 8 (3022) 20-22-07, - сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

Забайкальский край пожар степные пожары

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