В Чите задержали молодого человека, укравшего деньги из сумки

Девушка оставила своё имущество без присмотра



В полицию Читы обратилась 28-летняя местная жительница с заявлением о краже денег. Вечером в одном из кафе неизвестный украл с её сумки восемь тысяч рублей. Выяснилось, что девушка на несколько минут оставила свою сумку без присмотра.



Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался ранее не судимый 20 летний читинец.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.









