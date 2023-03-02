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Из Бурятии в Монголию пытались незаконно вывезти более миллиона рублей

Из Бурятии в Монголию пытались незаконно вывезти более миллиона рублей
Происшествия,  Фото:Таможня Бурятии
Пассажир, у которого нашли крупную сумму, заработал штраф

Сотрудники Бурятской таможни обнаружили незадекларированные деньги у мужчины, который собирался лететь из Улан-Удэ в Улан-Батор. У него было с собой более одного миллиона рублей плюс ещё свыше 200 тысяч монгольских тугриков.


Мужчина проследовал по «зелёному коридору», заявив, что средств и товаров, подлежащих обязательному декларированию, у него нет. Нашли купюры уже при прохождении таможенного контроля. Нарушитель пояснил: он не знал, что «наличку» нужно вносить в декларацию.

Со 2 марта из России нельзя вывозить наличными сумму,  превышающую 10 тысяч долларов США в эквиваленте. В итоге «излишки» – 335 с половиной тысяч рублей – у пассажира изъяли и поместили их в камеру хранения вещественных доказательств Бурятской таможни, а всё остальное ему вернули.

Кроме того, на мужчину завели дело об административном нарушении по статье 16.4 КоАП РФ (Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств»).

В таможне напомнили, что возить же наличку можно в любой валюте и любом количестве, но если речь опять же идёт более чем о десяти тысячах долларов, средства тоже придётся задекларировать.
деньги таможня Аэропорт "Байкал"

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