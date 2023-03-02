Читинец лишился «Волги», поверив недобросовестному покупателю

Аферист перепродал автомобиль и спрятался в Москве



В Чите мужчина решил продать свой автомобиль «Волга». Потенциальный покупатель попросил о рассрочке, обещая выплатить всю сумму частями. Продавец согласился на условия и передал свой автомобиль. Спустя несколько месяцев, владелец советской машины не получил от покупателя ни рубля. Мужчина обратился с заявлением в полицию.



Обманутый продавец пытался связаться с покупателем, однако телефон оказался не на связи.



Вскоре полицейские установили местонахождение подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель.



- Для задержания 22-летнего читинца сотрудниками был осуществлён выезд в Москву. Подозреваемого доставили в Читу. От него получены признательные показания. Выяснилось, что злоумышленник перепродал «Волгу» и решил скрыться в Москве, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут утерянный автомобиль.





