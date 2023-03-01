В Бурятии уволили работника котельной, допустившего похолодание в квартирах

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Местные жители несколько дней сидели без отопления



В селе Гусиное озеро Селенгинского района Бурятии местные жители начали жаловаться на холодные батареи в своих квартирах. По их словам, температура в доме составляла от 10 до 15 градусов на протяжении недели, сообщает группа «Селенга-инфо. 24/7».



- Почему в Гусином Озере не работает отопление уже неделю? В квартирах от 10 до 15 градусов, - жалуются жильцы.



Как оказалось, неудобства связаны нарушением трудовой дисциплины со стороны персонала Центральной котельной села.



- Из-за нарушения трудовой дисциплины персоналом ООО «Импульс плюс» было допущено значительное снижение температуры теплоносителя. К двоим нарушителям приняты меры дисциплинарного воздействия, один работник уволен, - сообщила генеральный директор ООО «Импульс плюс» Елена Сахияева.



По её словам, с 27 февраля по настоящее время котельная работает в штатном режиме.





