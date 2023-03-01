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Школьников в пригородном районе Бурятии одолели собаки

Школьников в пригородном районе Бурятии одолели собаки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за них дети даже боятся возвращаться домой

Жители ДНТ «Черёмушки», которое находится в тарбагатайском селе Нижний Саянтуй, пожаловались на своры псов. Животные каждый день бродят по улицам и их очень боятся дети. Одного ребёнка собака даже покусала.

После этого инцидента его мать обратилась в администрацию, но, по её словам, ничего так и не изменилось.


- Дети каждый день должны бояться идти домой. Так, видимо, всё и будет продолжаться, пока «петух не клюнет», – поделилась сельчанка. – Ребёнок присылает их фото с вопросом «Как пройти домой?».

Местные говорят, что собаки каждый раз разные. Одна  –  домашняя: у неё есть ошейник.

Председатель комитета сельского хозяйства и развития территорий Тарбагатайского района Сергей Миронов сообщил, что информацию о беспризорных псах уже передали в службу отлова. Ими займутся в ближайшие дни. Хозяев собаки с ошейником ещё предстоит найти. 

Специалист административно-технического контроля (АТК) райадминистрации Ирина Палий пояснила, что в муниципальном образовании работает специальная межведомственная группа, в которую входят ветеринар, сотрудник АТК и представители сельских поселений. Они проводят подворовый обход и напоминают об ответственности за нарушение правил содержания домашних питомцев.

Накануне эта группа побывала в ДНТ «Селенга» в СП «Саянтуйское». Нарушений там не выявили.

- Мы по сигналу выезжаем на место для составления протокола. Но в данном случае необходимы сведения о хозяине животного, – отметила Ирина Палий.

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