Школьников в пригородном районе Бурятии одолели собаки

Из-за них дети даже боятся возвращаться домой













Специалист административно-технического контроля (АТК) райадминистрации Ирина Палий пояснила, что в муниципальном образовании работает специальная межведомственная группа, в которую входят ветеринар, сотрудник АТК и представители сельских поселений. Они проводят подворовый обход и напоминают об ответственности за нарушение правил содержания домашних питомцев.



Накануне эта группа побывала в ДНТ «Селенга» в СП «Саянтуйское». Нарушений там не выявили.



- Мы по сигналу выезжаем на место для составления протокола. Но в данном случае необходимы сведения о хозяине животного, – отметила Ирина Палий.





Жители ДНТ «Черёмушки», которое находится в тарбагатайском селе Нижний Саянтуй, пожаловались на своры псов. Животные каждый день бродят по улицам и их очень боятся дети. Одного ребёнка собака даже покусала.После этого инцидента его мать обратилась в администрацию, но, по её словам, ничего так и не изменилось.- Дети каждый день должны бояться идти домой. Так, видимо, всё и будет продолжаться, пока «петух не клюнет», – поделилась сельчанка. – Ребёнок присылает их фото с вопросом «Как пройти домой?».Местные говорят, что собаки каждый раз разные. Одна – домашняя: у неё есть ошейник.Председатель комитета сельского хозяйства и развития территорий Тарбагатайского района Сергей Миронов сообщил, что информацию о беспризорных псах уже передали в службу отлова. Ими займутся в ближайшие дни. Хозяев собаки с ошейником ещё предстоит найти.