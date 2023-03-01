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В Братске разыскивают поджигателей машины

Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Инцидент произошёл ночью

В первый день весны в Братске Иркутской области горел автомобиль. Инцидент произошёл ночью. На место выезжали сотрудники полиции.

- Установлено, что трое неизвестных мужчин подожгли автомобиль, принадлежащий местному жителю. В результате пожара повреждён салон транспортного средства. Внешность предполагаемых поджигателей зафиксировали камеры видеонаблюдения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного уничтожения чужого имущества. Полиция объявила в розыск подозреваемых.




Братск пожар

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