Инцидент произошёл ночью
В первый день весны в Братске Иркутской области горел автомобиль. Инцидент произошёл ночью. На место выезжали сотрудники полиции.
- Установлено, что трое неизвестных мужчин подожгли автомобиль, принадлежащий местному жителю. В результате пожара повреждён салон транспортного средства. Внешность предполагаемых поджигателей зафиксировали камеры видеонаблюдения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного уничтожения чужого имущества. Полиция объявила в розыск подозреваемых.
В Братске разыскивают поджигателей машины
Происшествия, Фото:
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