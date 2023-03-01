В Братске разыскивают поджигателей машины

Происшествия, Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Инцидент произошёл ночью



В первый день весны в Братске Иркутской области горел автомобиль. Инцидент произошёл ночью. На место выезжали сотрудники полиции.



- Установлено, что трое неизвестных мужчин подожгли автомобиль, принадлежащий местному жителю. В результате пожара повреждён салон транспортного средства. Внешность предполагаемых поджигателей зафиксировали камеры видеонаблюдения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного уничтожения чужого имущества. Полиция объявила в розыск подозреваемых.









