В Бурятии поймали браконьеров, охотившихся на символ года

В Бичурском районе Бурятии госинспектор Бурприроднадзора Александр Бурцев во время рейда поймал браконьеров с поличным. Они устанавливали запрещённые законом металлические петли на зайца-беляка.- Петли являются жестоким запрещённым способом охоты. Попавшее в ловушку животное погибает медленной мучительной смертью. Госинспектор изъял и уничтожил девять петель, - сообщает надзорный орган.Бурприроднадзор составил протокол по статье «Нарушение правил охоты». Материалы дела переданы в суд для принятия правового решения.Специалисты напоминают, что незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Санкции УК РФ предусматривают лишение свободы до пяти лет.- Благодаря работе госинспектора живые символы года - ушастики Бичурского района - остались живы. Браконьеры не успели сделать своё чёрное дело. Ведь нагрянул охотнадзор, - добавили в Бурприроднадзоре.