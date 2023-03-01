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В Бурятии поймали браконьеров, охотившихся на символ года

В Бурятии поймали браконьеров, охотившихся на символ года
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
Охотники установили опасные металлические петли

В Бичурском районе Бурятии госинспектор Бурприроднадзора Александр Бурцев во время рейда поймал браконьеров с поличным. Они устанавливали запрещённые законом металлические петли на зайца-беляка.

- Петли являются жестоким запрещённым способом охоты. Попавшее в ловушку животное погибает медленной мучительной смертью. Госинспектор изъял и уничтожил девять петель, - сообщает надзорный орган.



Бурприроднадзор составил протокол по статье «Нарушение правил охоты». Материалы дела переданы в суд для принятия правового решения.

Специалисты напоминают, что незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Санкции УК РФ предусматривают лишение свободы до пяти лет.

- Благодаря работе госинспектора живые символы года - ушастики Бичурского района - остались живы. Браконьеры не успели сделать своё чёрное дело. Ведь нагрянул охотнадзор, - добавили в Бурприроднадзоре.

Бурприроднадзор браконьерство

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