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В Улан-Удэ полицейские задержали мужчин с марихуаной

В Улан-Удэ полицейские задержали мужчин с марихуаной
Происшествия,  Фото:из архива
У каждого из них при себе было по полкилограмма «травки»

На перегоне Таловка – Лесовозный в Улан-Удэ транспортные полицейские обнаружили и изъяли у 36-летнего жителя Кабанского района Бурятии наркотическое средство растительного происхождения. Экспертиза показала, что изъятое – марихуана общим весом около 500 граммов.

Задержанный пояснил, что собрал её в поле для собственного употребления, без цели сбыта. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

При работе на привокзальной площади станции Улан-Удэ транспортными полицейскими был выявлен ещё один мужчина, хранивший при себе марихуану. Из незаконного оборота было изъято наркотическое средство общим весом 508,3 гр.

Со слов мужчины, траву он собрал в поле в Иволгинском районе для собственного употребления. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.


наркотики

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