У каждого из них при себе было по полкилограмма «травки»
На перегоне Таловка – Лесовозный в Улан-Удэ транспортные полицейские обнаружили и изъяли у 36-летнего жителя Кабанского района Бурятии наркотическое средство растительного происхождения. Экспертиза показала, что изъятое – марихуана общим весом около 500 граммов.
Задержанный пояснил, что собрал её в поле для собственного употребления, без цели сбыта. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
При работе на привокзальной площади станции Улан-Удэ транспортными полицейскими был выявлен ещё один мужчина, хранивший при себе марихуану. Из незаконного оборота было изъято наркотическое средство общим весом 508,3 гр.
Со слов мужчины, траву он собрал в поле в Иволгинском районе для собственного употребления. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Улан-Удэ полицейские задержали мужчин с марихуаной
Происшествия, Фото:
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