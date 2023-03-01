Технолог из Братска перевёл аферистам почти миллион рублей

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Эти деньги мужчина взял в кредит



В полицию города Братск Иркутской области обратился 50-летний работник промышленного предприятия. Он рассказал полицейским, что на днях в мессенджере разговаривал по телефону с мужчиной, который якобы является сотрудником службы безопасности банка.



Лжесотрудник заявил, что неизвестные пытаются оформить на него кредит. Для того, чтобы не позволить мошенникам завладеть личными накоплениями, звонивший посоветовал самостоятельно оформить кредит на указанную сумму, которую будет нужно перевести на «безопасный счёт».



- Братчанин доверился злоумышленнику, взял кредит на сумму порядка 1 миллиона рублей и перевёл все деньги на продиктованные им счета, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».





