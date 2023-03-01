01 марта

28 февраля

Популярное

Технолог из Братска перевёл аферистам почти миллион рублей

Технолог из Братска перевёл аферистам почти миллион рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Эти деньги мужчина взял в кредит

В полицию города Братск Иркутской области обратился 50-летний работник промышленного предприятия. Он рассказал полицейским, что на днях в мессенджере разговаривал по телефону с мужчиной, который якобы является сотрудником службы безопасности банка.

Лжесотрудник заявил, что неизвестные пытаются оформить на него кредит. Для того, чтобы не позволить мошенникам завладеть личными накоплениями, звонивший посоветовал самостоятельно оформить кредит на указанную сумму, которую будет нужно перевести на «безопасный счёт».

- Братчанин доверился злоумышленнику, взял кредит на сумму порядка 1 миллиона рублей и перевёл все деньги на продиктованные им счета, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».


мошенничество Иркутская область

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ полицейские задержали мужчин с марихуаной
В Улан-Удэ полицейские задержали мужчин с марихуаной
Происшествия, 01.03.2023
У каждого из них при себе было по полкилограмма «травки»
В Улан-Удэ будут судить «омулёвую» ОПГ, которую основала 40-летняя женщина
В Улан-Удэ будут судить «омулёвую» ОПГ, которую основала 40-летняя женщина
Происшествия, 01.03.2023
Вместе с ней незаконной добычей рыбы занимались ещё две дамы и мужчина
В Чите осудили злостного алиментщика
В Чите осудили злостного алиментщика
Происшествия, 28.02.2023
Мужчина задолжал более 200 тысяч рублей 
В Чите задержали неудачливого автоугонщика
В Чите задержали неудачливого автоугонщика
Происшествия, 28.02.2023
Мужчина оставил иномарку возле запертых ворот
В Иркутской области автобус сбил на «зебре» 18-летнюю девушку
В Иркутской области автобус сбил на «зебре» 18-летнюю девушку
Происшествия, 28.02.2023
Находившиеся в автобусе пассажиры не пострадали 
Читинец не стал жертвой мошенников благодаря супруге
Читинец не стал жертвой мошенников благодаря супруге
Происшествия, 28.02.2023
Женщина убедила мужа не верить словам аферистов
Забайкалка украла деньги у знакомого, пока гостила у него
Забайкалка украла деньги у знакомого, пока гостила у него
Происшествия, 28.02.2023
Девушка перевела деньги с мобильного банка жертвы на другой счёт
Стали известны подробности намечавшегося в Улан-Удэ массового побоища подростков
Стали известны подробности намечавшегося в Улан-Удэ массового побоища подростков
Происшествия, 28.02.2023
Глава МВД рассказал, как полицейские предотвратили драку между несовершеннолетними 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^