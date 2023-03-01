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Житель Бурятии эвакуировался из горящего дома

Житель Бурятии эвакуировался из горящего дома
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Огонь полностью уничтожил дом

Утром 28 февраля загорелся дом в селе Дырестуй Джидинского района Бурятии. На момент прибытия пожарных бревенчатый жилой дом был полностью охвачен огнём. 

До прибытия пожарных хозяин дома самостоятельно эвакуировался.

- В тушении пожара было задействовано 10 огнеборцев и 5 единиц техники. Открытый огонь был ликвидирован за 49 минут. В результате пожара дом уничтожен огнём на площади 40 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.
пожар эвакуация

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