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В Улан-Удэ будут судить «омулёвую» ОПГ, которую основала 40-летняя женщина

В Улан-Удэ будут судить «омулёвую» ОПГ, которую основала 40-летняя женщина
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Вместе с ней незаконной добычей рыбы занимались ещё две дамы и мужчина

В Бурятии завершилось расследование уголовного дела против членов организованной преступной группы (ОПГ), специализировавшейся на незаконной добыче омуля в прибрежном Кабанском районе. Им вменяют часть 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ – «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Всего в ОПГ состояло четыре человека. Криминальный «квартет» накрыли в августе сотрудники угрозыска МВД по Бурятии и регионального ФСБ. Злоумышленников взяли с поличным. У них изъяли 646 хвостов незаконно выловленного байкальского эндемика. Ущерб оценили в 4 миллиона 700 тысяч рублей.

А началось всё в сентябре 2019-го, когда 40-летняя жительница бурятской столицы организовала преступную группу для вылова омуля. Она не только руководила ОПГ, но и участвовала практически во всех процессах, включая транспортировку, переработку, хранение и сбыт рыбы и распределяла доходы между сообщниками.

Каждому из них отвели свою роль. Так, 40-летний житель Кабанского района отвечал за добычу рыбы, её временное хранение и передавал другим членам банды. Приятельница женщины – 48-летняя улан-удэнка – занималась бухгалтерией и содействием в транспортировке, переработке и хранении омуля. А ещё одной горожанке 47-ми лет доверили перевозку и сбыт.

У злоумышленников имелся автотранспорт, резиновая лодка с комплектом моторов, снасти и морозильное оборудование. Известно, что трое фигурантов дела, в том числе сама организатор ОПГ и её подельница-исполнитель – неоднократно привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления, но всё равно продолжили этим заниматься. Все четверо скоро предстанут перед судом – уголовное дело уже направили туда вместе с обвинительным заключением.
омуль ОПГ суд уголовное дело

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