Мужчина задолжал более 200 тысяч рублей
Прокуратура города Читы поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя краевого центра. Он признан виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка, если это деяние совершено неоднократно».
- Суд установил, что мужчина является родителем 9-летнего ребёнка и в соответствии с решением суда обязан уплачивать алименты на его содержание в размере ¼ части со всех видов дохода. Несмотря на имеющую возможность трудоустроиться и привлечение к административной ответственности за неуплату алиментов, мужчина длительное время не исполнял судебное решение, накопив общую сумму задолженности более 200 тыс. рублей, - сообщает прокуратура Забайкальского края.
Мужчине назначили наказание в виде исправительных работ на 8 месяцев с удержанием пяти процентов из заработной платы осуждённого в доход государства. Приговор вступил в законную силу.
В Чите осудили злостного алиментщика
Происшествия, Фото:
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