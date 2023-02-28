В Чите осудили злостного алиментщика

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина задолжал более 200 тысяч рублей



Прокуратура города Читы поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя краевого центра. Он признан виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка, если это деяние совершено неоднократно».



- Суд установил, что мужчина является родителем 9-летнего ребёнка и в соответствии с решением суда обязан уплачивать алименты на его содержание в размере ¼ части со всех видов дохода. Несмотря на имеющую возможность трудоустроиться и привлечение к административной ответственности за неуплату алиментов, мужчина длительное время не исполнял судебное решение, накопив общую сумму задолженности более 200 тыс. рублей, - сообщает прокуратура Забайкальского края.



Мужчине назначили наказание в виде исправительных работ на 8 месяцев с удержанием пяти процентов из заработной платы осуждённого в доход государства. Приговор вступил в законную силу.







