Женщина убедила мужа не верить словам аферистов
В полицию Читы обратился местный житель и рассказал, что неизвестные пытались похитить у него два миллиона рублей. Известно, что накануне по телефону он общался с несколькими незнакомцами, которые представились сотрудниками Центробанка и правоохранительных органов.
Мошенники сообщили, что на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы не исчерпать кредитный лимит, они предложили ему самому взять онлайн-кредит на максимально возможную сумму и сохранить деньги на «безопасных счетах».
Доверчивый мужчина попытался оформить онлайн-кредит, однако банк заблокировал его операции. Аферисты продолжали настаивать на «спасении» своих денег и убедили забайкальца пойти в банк и оформить кредит лично. Обязательным условием было не говорить сотрудникам банка о цели кредитования.
Читинец направился в банк, но он был закрыт в связи с выходными днями. При этом мошенники продолжали названивать ему и взять кредит в рабочий день. Рассказав всю ситуацию жене, она пояснила своему мужу, что это были проделки аферистов.
- Женщина вспомнила, что накануне видела видеосюжет по телевидению, в котором жительница Забайкалья рассказала, как лишилась почти двух миллионов рублей, поверив в точно такую же историю о якобы несанкционированной попытке оформления кредита. Читинка убедила своего супруга не совершать никаких финансовых операций, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Таким образом, благодаря супруге, мужчина не стал жертвой мошенников.
Читинец не стал жертвой мошенников благодаря супруге
Происшествия, Фото:
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