Житель Бурятии украл у случайного знакомого телефон и банковскую карту

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Его задержали сотрудники Росгвардии



Вечером в городе Гусиноозерск наряд вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. При проверке документов и установлении личности выяснилось, что прохожий находится под административным надзором, а также разыскивается правоохранителями по подозрению в совершении кражи.



Накануне подозреваемый выпивал со случайным знакомым, который после его ухода обнаружил пропажу своего сотового телефона и банковской карты. Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию и описал предполагаемого вора.



- Ранее судимый 37-летний местный житель был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенный телефон, стоимостью около пяти тысяч рублей, и банковская карта у злоумышленника были изъяты и возвращены владельцу, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

