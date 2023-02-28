Его задержали сотрудники Росгвардии
Вечером в городе Гусиноозерск наряд вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. При проверке документов и установлении личности выяснилось, что прохожий находится под административным надзором, а также разыскивается правоохранителями по подозрению в совершении кражи.
Накануне подозреваемый выпивал со случайным знакомым, который после его ухода обнаружил пропажу своего сотового телефона и банковской карты. Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию и описал предполагаемого вора.
- Ранее судимый 37-летний местный житель был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенный телефон, стоимостью около пяти тысяч рублей, и банковская карта у злоумышленника были изъяты и возвращены владельцу, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи.
Житель Бурятии украл у случайного знакомого телефон и банковскую карту
Происшествия, Фото:
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