В Иркутской области за сутки на пожарах погибли шесть человек

В числе погибших есть один ребёнок
Вечером, 27 февраля, в частном одноэтажном деревянном доме на улице Гравийной в Иркутске во время пожара погибла 84-летняя пенсионерка. Причиной пожара послужило неисправность печного отопления.
В это же время, в восьмом часу вечера, произошёл пожар в садоводстве «Северянка-1» Усть-Кутского района Иркутской области. В ходе разборок сгоревших конструкций пожарные обнаружили погибшего мужчину. Наиболее вероятная причина этого пожара – неосторожное обращение с огнём.
В ночь на 28 февраля в регионе произошло три пожара. На них погибли четыре человека: трое взрослых и один ребёнок.
Пожар на улице Лесогорской в Иркутске произошёл в третьем часу ночи. Горел частный одноэтажный деревянный дом, в котором проживала многодетная семья из семи человек. На месте пожарные эвакуировали пострадавшего мужчину-соседа, а в самом доме обнаружили двух погибших жителей дома - мужчину и его четырёхлетнего сына.
Пожар поздней ночью обнаружили соседи. Они же разбудили спящих в доме взрослых. Четырёх детей из горящего дома эвакуировала мать.
Как сообщал «Байкал-Daily», следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка и его отца при пожаре.
Часом ранее, в два ночи, горела дощатая бытовка на улице Полярной в Иркутске. При тушении пожара был обнаружен 35-летний погибший мужчина. На месте пожарные нашли обгоревший электрообогреватель.
В посёлке Большой Луг Шелеховского района во время пожара квартиры в двухэтажном деревянном доме не смогла спастись 80-летняя пенсионерка. Огонь обнаружили соседи в три часа ночи, 28 февраля. Известно, что для обогрева квартиры пожилая женщина использовала одновременно четыре обогревательных прибора, из-за чего создавалась чрезмерная нагрузка на электросеть. В результате произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Из соседней квартиры эвакуировались женщина с ребёнком.
- Причиной всех трёх пожаров с гибелью людей, произошедших в ночь на 28 февраля, стало короткое замыкание, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области за сутки на пожарах погибли шесть человек
Происшествия, Фото:
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