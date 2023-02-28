28 февраля

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В Иркутской области за сутки на пожарах погибли шесть человек

В Иркутской области за сутки на пожарах погибли шесть человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
В числе погибших есть один ребёнок

Вечером, 27 февраля, в частном одноэтажном деревянном доме на улице Гравийной в Иркутске во время пожара погибла 84-летняя пенсионерка. Причиной пожара послужило неисправность печного отопления.

В это же время, в восьмом часу вечера, произошёл пожар в садоводстве «Северянка-1» Усть-Кутского района Иркутской области. В ходе разборок сгоревших конструкций пожарные обнаружили погибшего мужчину. Наиболее вероятная причина этого пожара – неосторожное обращение с огнём.

В ночь на 28 февраля в регионе произошло три пожара. На них погибли четыре человека: трое взрослых и один ребёнок.

Пожар на улице Лесогорской в Иркутске произошёл в третьем часу ночи. Горел частный одноэтажный деревянный дом, в котором проживала многодетная семья из семи человек. На месте пожарные эвакуировали пострадавшего мужчину-соседа, а в самом доме обнаружили двух погибших жителей дома - мужчину и его четырёхлетнего сына.

Пожар поздней ночью обнаружили соседи. Они же разбудили спящих в доме взрослых. Четырёх детей из горящего дома эвакуировала мать.

Как сообщал «Байкал-Daily», следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка и его отца при пожаре.

Часом ранее, в два ночи, горела дощатая бытовка на улице Полярной в Иркутске. При тушении пожара был обнаружен 35-летний погибший мужчина. На месте пожарные нашли обгоревший электрообогреватель.

В посёлке Большой Луг Шелеховского района во время пожара квартиры в двухэтажном деревянном доме не смогла спастись 80-летняя пенсионерка. Огонь обнаружили соседи в три часа ночи, 28 февраля. Известно, что для обогрева квартиры пожилая женщина использовала одновременно четыре обогревательных прибора, из-за чего создавалась чрезмерная нагрузка на электросеть. В результате произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Из соседней квартиры эвакуировались женщина с ребёнком.

- Причиной всех трёх пожаров с гибелью людей, произошедших в ночь на 28 февраля, стало короткое замыкание, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.


Иркутская область пожар смерть

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