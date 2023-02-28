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Забайкалка украла деньги у знакомого, пока гостила у него

Забайкалка украла деньги у знакомого, пока гостила у него
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Девушка перевела деньги с мобильного банка жертвы на другой счёт

В полицию города Нерчинск Забайкальского края обратился 46-летний местный житель с заявлением о краже 21 тысячи рублей с банковской карты.

Известно, что накануне мужчина пригласил к себе домой гостей и оставил телефон с подключённым «Мобильным банком» на столе без присмотра. Обнаружив пропажу денег, он три дня пытался самостоятельно вернуть свои сбережения. Однако попытки оказались безуспешны, и мужчина обратился в полицию.

Вскоре полицейские поймали воровку. Ею оказалась 21-летняя ранее судимая девушка.

- Местная жительница призналась, что заметив не заблокированный телефон, воспользовалась им и через мобильное приложение, перевела деньги с банковской карты потерпевшего на счёт своего знакомого, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.


кража Забайкальский край

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